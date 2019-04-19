昨（18）日晚9時許，瑞芳警分局接獲報案專線，緊急通報稱有泰籍女遊客在瑞芳區半屏山區迷路無法下山。瑞芳警分局接獲通報後緊急指派金瓜石派出所副所長莊明福及警員賴文茹會同瑞芳消防分隊共組救援小組前往救援。

警方表示，初步了解是25歲的泰籍遊客THIRACH小姐熱愛戶外活動，聽聞金瓜石半屏山一帶景色優美，便自行搭車前來單日健行，卻因不熟路況迷途，直到晚間9時許仍無法找到下山路徑，且入夜後山區一片漆黑，連忙報案求助。

警方指出，由於受困者未攜帶足夠裝備且不熟悉路徑，擔心發生意外，救援隊決定立即入山救援，透過THIRACH小姐所描述沿途經過的景觀，救援隊研判當事人仍在半屏山區的小岔路上。

救援隊入山後沿途搜索，所幸在1小時後順利找到受困的THIRACH小姐，並且在晚間12點多順利安全下山，結束一場驚魂記。THIRACH小姐對於勞師動眾感到抱歉，也不斷向救援人員表示感謝。

瑞芳警分局表示，山區景觀優美，卻暗藏危機，民眾若有入山的需求建議結伴同行，並請民眾在賞景的同時，隨時注意路線的正確性，避免造成自身安全的危害。

(中時 )