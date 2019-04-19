飾演災民的民眾手腳經過特效化妝，傷口很逼真。（邱立雅攝）

演習現場安排各種狀況，還有失控民眾闖入遭警方壓制。（邱立雅攝）

醫護人員參與演習。（邱立雅攝）

適逢921地震20周年及莫拉克風災10周年，為強化各單位救災效能與協調運作機制，桃園市政府19日辦理全民防衛動員暨災害防救，分4個區域同步進行演練，災害設定為桃園發生豪大雨，隨後發生地震產生複合式災害，各單位將依據災情進行綜合性災害搶救演練，共有1200人參與投入演習。

演習中的災害想像6.6級大地震，伴隨土石流、建築物倒塌、溪水暴漲等狀況，其中在大溪橋下場景布置逼真，一群由消防局人員假扮的災民倚靠在翻倒的客運旁呼救，隨即消防救難人員、國軍、醫護人員全員出動救援，將所有災害排除。

桃園市長鄭文燦讚許此次演習非常逼真，他認為防災意識越高會越安全，所以在救災或防災的準備工作一點都不能疏忽，台灣在過去20年當中，經歷過921大地震、莫拉克風災等，所以在防災要更努力，自己每次演習都會親自參與督導，同時感謝除了消防幕僚作業以及各單位的投入。

(中時 )