培育人才一條龍！崑山科技大學電子工程系推動學生修讀學士、碩士一貫學程（「4＋1」學程），鼓勵學生大三專研特定專業領域，大四依學科成績、專業表現，經遴選直升研究所，1年即可拿到碩士文憑；一條龍培育電子專業人才，省時省學費，碩士畢業起薪也遠高於學士。

為鼓勵日間部四年制優秀學生繼續進修，達到連續學習效果並縮短修業年限，崑山科技大學訂定「4＋1」一貫學程相關辦法鼓勵學生參與。

電子系林明權老師目前指導6位電子所碩士班學生與3位光電所碩士班學生，皆是修習「4＋1」學程的範例。林明權日前遠赴美國BSI與GOTI研習英國電力網路(UKPN)與東京電力(TEPCO)運作案例之系統設計技術，為期2個月，屆時將帶回學校作為智慧電網人才培訓教材。

電子系曾清標主任說明，105學年度該系開辦「技職再造太陽光電技術技優班」，甄選45位電子系與光電系三年級同學，經過2年太陽能光電工程現場實務、規畫設計訓練，有36位畢業同學皆已投入太陽光電產業服務，薪水3萬2起跳，其中一位已自行創業並接洽工程案場，另有9位於大四階段甄選進入「4＋1」學程，今年6月將結束1年碩士學程並取得學位。

他們在大三、大四期間，投入太陽能光電技術技能培訓、考取太陽光電設置乙級證照，研究所論文專攻再生能源對電網衝擊之分析與控制，畢業後可望取得4萬以上薪資。

(中時 )