彰化市縣定古蹟慶安宮舉辦「保生大帝聖誕祝壽慶典暨健康饗宴」提供養生藥膳湯。（吳敏菁攝）

彰化市縣定古蹟慶安宮有許多傳奇。（吳敏菁攝）

彰化縣19日下午突然颳起強風。（翻攝《彰化踢爆網》）

民間俗諺「媽祖雨、大道公風」，19日保生大帝聖誕，彰化縣平常只有1、2級陣風突然颳起6、7級陣風，溪湖還飆到8級，湖東里小天使公園對面鐵架也被吹得歪扭斜倒，讓人嘖嘖稱奇。

傳聞大道公和媽祖鬥法，大道公聖誕都會颳風、媽祖聖誕會落雨，19日、農曆3月15日保生大帝聖誕，彰化市縣定古蹟慶安宮舉辦保生大帝聖誕後，下午突然下起一陣暴雨颳起怪風，但來急也去得快。

彰化市奉祀保生大帝的慶安宮，就在彰化市有名天后宮旁邊，傳奇特別多。二次大戰期間，慶安宮曾遭美軍飛機轟炸，至今可以看到戰爭時留下的痕跡，期間許多重要人士協助出資整修、進行維護工作，1985年內政部將慶安宮編列為三級古蹟，目前則是縣定古蹟。

大道公又稱保生大帝，也有「醫藥之神」之稱，彰化慶安宮創建於清嘉慶23年（西元1818年），又稱作大道公廟，19日保生大帝1041歲聖誕，19日盛大舉辦『保生大帝聖誕祝壽慶典暨健康饗宴』。慶安宮管理人、彰化市長林世賢和民意代表、醫護人員等一起獻禮，感謝保生大帝庇祐眾生，身體健康、閤家平安。

林世賢表示，宗教文化不僅是藝陣、抬神轎，也可結合健康義診活動，特別安排免費健康諮詢和提供推拿。

廟方也別出心裁的安排了薩克斯風音樂療癒、有求必應、準備養生藥膳湯，並發送壽桃讓民眾帶回家呷平安。

(中時 )