嘉義市議員利用休息時間熱烈討論市府墊付案提案。（廖素慧攝）

嘉義市政府提案建請議會於休會期間以函文同意墊付方式辦理中央補助款，19日臨時會議員熱烈討論，字字斟酌，修訂為「臨時會期間以追加減預算辦理，休會期間以函文取得議會共識同意墊付辦理」通過，有條件為市府支用中央補助款開方便門。

市府財稅處、主計處提案，為提升中央補助計畫經費執行效率，建請議會同意將年度中新增的中央補助計畫經費「於開會期間以墊付案、休會期間以函文同意墊付方式辦理」。

19日議會第4次臨時會閉幕前，蔡文旭、張榮藏、陳姿妏、傅大偉、鄭光宏、張秀華、蔡永泉、等多位議員熱烈討論，議長莊豐安宣布休息10分鐘，市長黃敏惠、主計處長阮鼎元向議員說明。

張榮藏說，如通過提案，市議會將淪為市府的橡皮圖章，嘉義市財政零負債，是因為議會嚴格把關。蔡文旭認為，應依《各級地方政府墊付款處理要點》規定辦理，若開會期間也墊付，恐為市府開方便之門，影響議員審議預算職權，建議修正部分文字。鄭光宏認為，休會期間可以邀請議員座談商討墊付案。

最後議員認可修正為「於開會期間以墊付案、休會期間以函文同意墊付方式辦理」，通過提案。

(中時 )