台北市新增1例境外移入德國麻疹確定病例，個案居住於台北市，經疫情調查個案無相關疫苗接種史，於2月底赴大陸蘇州出差，4月6日出現喉嚨痛及疲倦症狀，經就醫通報檢驗於今日確診，可傳染期為4月4日至4月18日，目前已掌握曾接觸過同事、醫護人員及親友名冊共計250名。

北市衛生局表示，因個案可傳染期間有大眾運輸及公共場所活動史，包含4日曾搭乘淡海輕軌、捷運淡水線，6日則曾赴台北國際寵物用品博覽會春季展及中國信託金融園區，提醒民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理21天，一旦出現發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局(2375-3782)或健康服務中心安排就醫。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，德國麻疹為高傳染性疾病，出疹前後7天均具傳染力，請臨床醫師提高警覺，病人就醫時，加強看診四問：旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，若發現疑似德國麻疹個案，應立即通報。

北市衛生局提醒，民眾如有疑似症狀，應儘速聯繫衛生局或健康服務中心安排就醫。另如欲出國者，可至設有旅遊醫學門診醫院自費接種疫苗，降低感染機會。

(中時 )