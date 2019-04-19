台南市警察局玉井分局玉山派出所19日清晨在山區搜尋失車，卻發現路旁自小客車因交通事故掉落水溝，立即通報消防隊前來搶救。（劉秀芬翻攝）

台南市警察局玉井分局玉山派出所在19日受理民眾機車失竊案件，清晨4時許在偏遠山區搜尋，不但找回失車，而且發現路旁自小客車因交通事故掉落水溝，車上民眾受困待援，立即通報消防隊前來搶救，送往麻豆新樓醫院診療。

19日清晨4時許，林姓民眾到玉山派出所報案，表示其騎乘250cc重機車不翼而飛，巡佐林進雄與警員陳宥声受理完畢，隨即在台20線往甲仙方向搜尋，5時50分在南化區玉山里台20線47.8公里處，發現路邊集水井中竟有部自小客懸空卡在當中，離地面約4公尺，車上駕駛人及乘客受困溝中動彈不得。

台南市警察局玉井分局玉山派出所19日清晨在山區搜尋失車，卻發現路旁自小客車因交通事故掉落水溝，立即通報消防隊前來搶救。（劉秀芬翻攝）

經查梁姓駕駛人駕駛普通小客車並載1名乘客，凌晨從桃園駕車欲前往高雄市寶來區工作，沿南化區台20線由西往東車道行駛，由於山區突來一場大雨，路面溼滑視線不佳，行駛至該處不慎失控，車輛跌落對向路旁集水井內，兩人頭部、手、腳受傷，驚慌之餘不知身陷何處，尚未報警就被路過警員發現搶救。

因自小客卡在集水井，低於路面高度，一般人開車經過無法發現，事為幸員警受理失車案件，除沿線找尋之外，深恐歹徒將失車棄置山溝，所以連低於路面的山溝也不放過，才能發現受困民眾進而救出，否則恐傷勢加重。

由於19日清晨有南化區天艷宮遶境活動，大批警力在線上執勤聞訊趕往支援，分局長楊青垂並到場指揮搶救工作；稍後派出所員警又持續找尋失車，終於在轄區茅埔太子宮附近尋獲失竊重機車。

楊青垂對玉山派出所工作辛勞員警讚賞有嘉，也給予巡佐曾立志、林進雄、警員陳宥声均即時獎勵，另對迅速到場支援的同仁給予嘉勉。

玉山派出所雖僅有6名警力，從去年震驚全台的北寮3屍命案，到外籍配偶白骨案，該所同仁勤務認真落實，深入掌握轄區動態，對各項為民服務工作均戮力完成，亦深獲轄區民眾好評。

(中時 )