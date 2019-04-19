愛筵社會服務協會協助經濟弱勢的媽媽們製作手工藝品。（邱立雅攝）

愛筵社會服務協會長期協助弱勢家庭，開班讓單親婦女能加強第二專長，手做束口袋、鑰匙圈、零錢包等，但由於不少媽媽們疏於與大眾互動，協會特別購置兩台自動販賣機，但由於利潤極低，只能四處徵詢商家與企業支持免費放置，讓協會人員相當煩惱，盼社會大眾能多給予關注的眼神。

愛筵社會服務協會發現不少單親弱勢的家庭婦女長期要照顧長輩與小孩，無法從事正職工作，協會於是透過「宅經濟」的概念，讓這些婦女們提升專長手做之後，將作品販售。協會社工王松玲指出，不少媽媽們擅長縫紉、烹飪等技能，協會也會外聘專業教師，讓媽媽們從家庭手工「升級」成專業手作。

受限協會經費與媽媽們經濟狀況，協會四處募集NG布料與全新手工素材，也開課指導媽媽們學習舊物改造，讓二手衣物煥然一新，用寶特瓶蓋做成髮飾、募來的毛線製作成西瓜髮圈。協會為了讓精緻的首作品能見度提高，也讓難以出門銷售的媽媽們有曝光的管道，特別購置兩台自動販賣機，讓媽媽們無須放下家庭出門銷售。

目前一台公益販賣機放置在諾富特飯店，另一台還在尋覓放置地點。王松玲表示，由於媽媽們耗費多時才能完成一件手作品，售價也不能太高怕市場難以接受，每件作品的利潤頂多十幾二十元，但提供空間的業者若需要抽成，將大幅壓縮媽媽們的收入，讓協會人員相當煩惱。王松玲希望社會大眾能夠給予更多的機會多認識公益販賣機，給予單親弱勢的媽媽們更多的機會重返亮麗人生。

(中時 )