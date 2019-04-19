在《最佳利益》中，溫昇豪飾演檢察官，戲裡與天心合演夫妻。（圖／中天提供）

《最佳利益》精采預告－【案件篇】|中天娛樂台5/11(六)

伊林男星溫昇豪今年戲約滿檔，他在台劇《我們與惡的距離》飾演家逢驟變，與妻子賈靜雯理念不合的報社負責人，在今年5月即將上檔的律政劇《最佳利益》，則披上檢察官制服，飾演斷案如神的王牌檢察官趙立廷，在地檢署的聲望日漸竄升，鋒頭正健，是下一任的主任檢察官人選。他與天心飾演的王牌律師方箏，是法律界的「神鵰俠侶」，因一起神秘自殺事件而產生裂縫，走向不同道路。

溫昇豪連續兩部劇都和女主角飾演夫妻，他打趣說：「這次（最佳利益）我是帥氣登場。」不過溫昇豪透露，首日進劇組，就因劇情要求，「賞巴掌、被丟東西、吐口水、再扔東西在臉上」，還要做到面不改色。

溫昇豪在《最佳利益》前導海報中，是具有暗黑力量的「蝙蝠俠」。溫昇豪表示，趙立廷這個角色，就是一個野心家，「外表是一個給人穩重可靠的檢察官，但內心卻藏著巨大的野心，也因為藏的很深，會讓故事更加曲折好看，這也是這個角色迷人之處。」

《最佳利益》總共13集，製作人陳慧玲透露每一集都是根據台灣發生的案件加以改編，劇組為求真實呈現律師事務所的職場風貌，也在麗寶集團的場地協助下，搭建實景，打造佔地300坪的主場景「長河律師事務所」作為拍攝地，場景、美術及道具皆是參考美國律政劇而成，內容精彩可期，敬請鎖定5/11起每週六晚間10點中天娛樂台《最佳利益》。

(中時電子報)