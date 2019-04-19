郭台銘與高雄市長韓國瑜。(本報系資料照)

20190419中天新聞 徵召韓國瑜初選！ 韓粉哽咽見曙光：非韓不投！

鴻海董事長郭台銘突然殺出宣布參加初選，讓「卡韓」之說甚囂塵上，連資深媒體人許聖梅也對此感到相當憂心，在節目上悲觀直言認為再這樣下去，她甚至覺得2020總統大選國民黨不是很有勝算。

許聖梅昨日在節目《突發琪想》表示現在國民黨重要民意代表、幹部好像都覺得郭台銘參選等於勝券在握，但他們有沒有想過，「國民黨在很多重要戰役的時候，都是輸給自己人，好多次都是這樣。」

許聖梅更反問若郭台銘真的情勢大好，那為什麼還會有一群非常激憤的韓粉，且他們激憤到何種地步？她坦言最近才聽到韓粉開嗆若國民黨要這樣搞，「我們就把票投給民進黨！」

許聖梅分析韓國瑜自出訪美國回來，對於2020大選發言都謹守分際，但國民黨發言卻呈現一種完全傾斜的狀態，她稱這樣會讓很多韓粉有一種「你們就是做掉韓國瑜」的憤怒。

許聖梅認為現在距離大選剩沒多久時間，國民黨不知有沒有辦法將韓粉的憤怒轉移，也讓她不禁覺得2020國民黨不是很有勝算。而且她也再三強調「支持韓國瑜不等於支持國民黨」，那現在這狀態等於是割裂了，「已經割裂了！你們（國民黨還這麼高興嗎？」，還直言國民黨很欣喜，她看了是很憂慮。

(中時電子報)