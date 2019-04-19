失婚男以車為家，酒駕遭逮連車也被查扣。(桃園分署提供)

張姓失婚男去年初簽字離婚後買醉，卻酒駕遭警方查獲，法院判2個月、可易科罰金，但他籌不出錢只繳了6萬、再關20天，出獄後陸續積欠健保、燃料費、牌照稅、酒駕交通罰鍰逾8萬元，遭桃園執行分署扣車，張男道出離婚後就以車為家、在超商上大夜班，無力贖回愛車，只能面臨愛車被法拍的命運，感嘆「酒駕讓我失去很多！」

桃園執行分署和交通局合作，針對停放停車格的欠款車輛主動出擊扣車，上月21日透過資料整合及即時通報系統，查出28歲張姓男子的白色轎車停放在桃園區民族路上的停車格，立刻派員扣車拖吊。執行分署指出，張男共積欠健保、燃料費、牌照稅、酒駕交通罰鍰等5萬2822元，再加上獨資商號健保欠款3萬213元，總計積欠8萬3035元未繳。

失婚男以車為家，酒駕遭逮連車也被查扣。(桃園分署提供)

張姓男子發現愛車遭查扣，輾轉到桃園執行分署想贖回愛車，他表示，因與妻子相處不睦，去年3月簽字離婚，心情不佳喝酒買醉，卻屋漏偏逢連夜雨，酒駕遭攔查，被依公共危險送辦，法院判2個月可易科罰金，但他只籌到6萬元，仍被關了20天。

張男說，出獄後白天在工地工作、晚上在便利商店上大夜班，累了就睡車上，洗澡在朋友家解決，被他當家的愛車才剛入手2年，每月還有車貸1.1萬元，真的沒多餘的錢一口氣還清，懇求執行官讓他贖回愛車，保證每月繳5千元分期還款，還允諾：「執行署有辦法捉我一次，就有辦法捉我第二次！」但因張男名下只剩車子、沒其他財產可以擔保，礙於貴重物品依規定不得交義務人保管，執行官無法同意。

張男感嘆：「酒駕讓我失去很多！」他向執行官表示，隔天將一次繳納4萬元，希望可以領回愛車，但並未依約出現，2年新車將面臨法拍的命運。

桃園執行分署指出，酒後駕車有很多原因，或者家庭聚餐、或者朋友聚會、或者交際應酬、或者參加其他活動、或者心情很好、或者心情不好等種種原因，但醉後上道，不但可能吃上道路交通管理處罰條例罰單或以刑法刑責論處，一旦造成死傷，更是一輩子無法彌補，積欠酒駕罰鍰逾期不繳，還可能遭扣薪、扣存，甚至查扣愛車及不動產法拍，呼籲「酒後不開車，開車不喝酒」，若真有酒駕罰鍰，也應自行主動繳納。

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(中時 )