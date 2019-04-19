LOEWE Bum Paula’s印花黃綠色腰包，2萬1000元。（LOEWE提供）

LOEWE Cushion Paula’s藍紅雙色印花肩背提包3萬9000元。（LOEWE提供）

LOEWE Paula’s Slit太極圖案肩背提包，4萬6000元。（LOEWE提供）

在夯劇《我們與惡的距離》中飾演殺人犯的鮮肉男星王可元，19日替LOEWE 2019夏季新品發表站台。他一身logo印花襯衫，背著圖騰腰包，以陽光大男孩之姿現身，揮別劇中陰暗氣息。他因人氣飆升首度參加時尚活動，笑說：「來之前本來很緊張，但現在就還好，其實我個性滿悶騷的！」

他承認確實因為該劇受到矚目，很開心大家關注到這部戲要傳達的議題。但他還是很做自己，私下穿素T跑步買早餐。曾在路上被認出，但大家又不太敢叫他，只好讓他自己承認：「對我就是那個殺人犯！」他為戲瘦了6公斤，笑嘆：「現在肌肉都不見，努力重建中。」

LOEWE 3度與度假勝地Ibiza傳奇時裝店Paula’s合作，推出2019 Paula’s Ibiza夏季特別系列，呼應熱帶海島假期的氛圍，系列分為繽紛、天然、線條與迷宮3個主題。繽紛主題洋溢波希米亞海濱風情，以靠枕為靈感的全新包款Cushion Bag上印有天使、金魚圖騰，品牌經典的Puzzle，Hammock 及Gate包款皆有酒椰葉新款式。天然系列充滿各國神秘力量，其中以道家思想為主題的太極包，印地安文化的捕夢網項鍊，都極具異國情調。系列即起在微風南山專門店販售。

(中時 )