前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋與10個社團成員一起舉行記者會。（葉書宏攝）

國民黨主席吳敦義今（19日）表示，徵召高雄市長韓國瑜參加初選較為公道。對此，前台北縣長周錫瑋晚間透過新聞稿表示，要肯定吳主席、忍受許多批評，贊成徵召式初選，讓韓國瑜有機會參選。

周錫瑋提到，郭台銘很強、朱立倫很強、王金平很強、韓國瑜很強、自己也很強，如果國民黨還有很多的強棒，希望大家都能夠一起參與選舉，更重要的是用一個最好的方式，讓最強棒能夠產生出來，這一切的努力，就是大家的目標，「徵召式初選」是完完全全可以支持的。

另外，關於朱立倫提到，目前國民黨初選從愛情片變武俠片，又要變成科幻片。周錫瑋表示，變成喜劇片多好，到時候用歡喜的、圓滿的來收場那會更好，所以得再一個轉折變成喜劇片，大家有圓滿歡喜的結局。

周錫瑋說，所有要參選總統的人，都是要為國家服務的！都有這樣的一個熱忱，給他一個機會讓他能奉獻出來。

周錫瑋強調，鼓勵所有的劇情演變，到最後希望是國民黨歡喜的收場，因為比較一下民進黨，總統蔡英文居然講說總統不可以有民調，因為民調會競爭，競爭會分裂，民進黨現在完全走的是民主退步黨，國民黨現在民主的方式，就對比民進黨今天的退步。

(中時 )