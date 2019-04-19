農委會最近很忙，忙著揭露假新聞，立法委員高金素梅不滿她一年前揭露的「農業金庫 ODA案」，竟被農委會主委列為十大假新聞之一。她日前在臉書上說清楚此案的來龍去脈。她批陳吉仲不務正業，角色混亂，一轉身居然又變身NCC主委了！高金素梅的言論引起熱烈回應，獲近萬網友按讚，以及多達3500餘次分享。

高金素梅說，陳吉仲在經濟委員會報告有關農委會的10大假新聞，將她在去年4月質疑農業金庫將投入政府開發協助ODA計畫，說成了假新聞。

針對陳吉仲的指控，高金素梅說，用法律語言來講的話就是掩護犯罪未遂案，始作俑者是民進黨。去年3月19日民進黨立委鍾佳濱在財政委員會提出臨時提案，他要金管會主委顧立雄與農委會修法，讓農業金庫跨足ODA的新南向放款業務，此提案當時獲得4位民進黨委員聯署並通過。

高金素梅表示，鍾佳濱提到農業金庫有7000億，但13年來只貸出2000億，剩下的5000億閒置，提案要拿出來放在ODA新南向國。金素梅批，拿農民的存款去援助外國的公共工程，而不支持我們農漁民返鄉年輕人身上，相信會引起很大的抗議，而這樣的提案也是大有問題。

高金素梅指出，如果不是她和親民黨團開記者會，民進黨策畫的搬錢計畫不就得逞了嗎？這是民進黨想錢想昏了頭，把腦筋動到農民存款的未遂案，陳吉仲卻在報告中將她的揭發說成是假新聞，高金素梅問陳吉仲，難道他支持農業金庫的資金，花在新南向的ODA計畫上？如果民進黨真的把支持把農民血汗錢的農民金庫拿去撒在外國公共工程，那就明白說出來。

(中時電子報)