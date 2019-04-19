陳子強（左二）曾參與彰化警方微電影《關鍵逆襲》拍攝，他以青少年的語言和明倫國中。（謝瓊雲翻攝）

有獎徵答時段，明倫國中學生們熱烈舉手搶答。（謝瓊雲翻攝）

彰警拒毒列車前進明倫國中；帥氣陳子強大哥哥化身公益拒毒大使，擔綱活動主持人，與青少年溝通互動零距離，在精彩幽默的演出、和微電影欣賞中度過美好的午後時光。

彰化縣警察局與縣府教育處、彰化縣保護少年協進會等單位，合作辦理「拒毒，從你我做起」系列宣導活動，繼前往彰安國中之後，再到員林市明倫國中展開。

藝人陳子強、林奕妘率先登台演出，緊接著孩子王劇團吳奇鴻帶來令人驚艷的魔術表演；最後明倫國中師生一起在體育館欣賞由陳子強擔綱主角演出的縣警局宣導微電影短片《關鍵逆襲》，透過精彩的節目表演，讓師生在輕鬆、愉快的情境中認識毒品危害，進而拒絕毒品誘惑。

陳子強以大哥哥的身分，和青少年學子零距離互動，一開場就炒熱了氣氛，有獎徵答時間更是嗨到最高點，學生們為了拿獎品踴躍舉手搶答，精美宣導小禮品迅速被秒殺。

彰化縣警局長方仰寧表示，防制毒品危害青少年是當前政府的重要施政目標，也是警察局努力的方向，毒品可能透過咖啡包等等偽裝讓青少年朋友不慎施用，進而染上毒癮，因此警察局特別重視反毒宣導，透過宣導持續提醒青少年朋友碰觸毒品的危害，不要因為一時好奇、逞勇沾染毒品，造成個人、家庭一輩子的傷害。

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(中時 )