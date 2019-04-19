台劇《我們與惡的距離》透過加害人、受害人等多重視角探討社會議題，而在近30年前，一位日本負責水俁病官員的自殺事件，也在名導演是枝裕和的心中掀起了漣漪，不只促使他採訪官員的遺孀，以紀錄片和書本探究這位官僚「與惡的距離」，更成為他首部長片《幻之光》及後續創作的靈感來源。

是枝裕和在書中表示，「常聽人說，無論電影或小說，處女作都融入了該作者的一切，假如這個論點成立的話，處女作顯然就不是電影，而是這本《雲沒有回答》。沒有人的存在是為了故事或議題。我會想在電影中描寫這樣的人類，或許遠因就是在本書中相遇的這對夫妻。」

時間回到1990年，當時28歲的是枝還未拍電影，某次接案幫電視台製作電視節目，主題是探討日本的社會福利議題，其中談到汞污染引發的「水俁病」。當是枝為了節目取材準備時，新聞上正好報出了環境廳（目前為「環境省」，相當於台灣的環保署）官員山內豐德自殺事件。

原來因為行政部門不願負擔鉅額賠償金，當時山內代表環境廳出面回應水俁病受害者時，公開堅持國家「無法接受和解」，受到輿論大肆批評。然而是枝卻發現，山內曾經擔任過厚生省（相當於衛福部）社會局保護課課長，是個不顧自己升遷，為了弱勢民眾福利奔波的人，讓是枝好奇，「他是怎麼過活的？又是為什麼而死去呢？」

是枝裕和在書中表示，「在製作紀錄片的時候，若是先用顏色區分對象為弱者與強者、善與惡的話，對製作人來說會很輕鬆。把這種『方便的圖像』嵌入到社會之中，反而有些事物會變得看不見。山內豐德這名官僚，使我注意到這件事。」

大塊文化主編連翠茉表示，是枝裕和對於水俁病事件本身興趣不大，但他身為導演的敏感度，讓他注意到這個矛盾的自殺官員，甚至影響他拍攝的紀錄片、書和電影，「藉由山內自殺的事件，是枝裕和才發現自己不是對事件、議題有興趣，而是想探究處在其中的人性樣貌。」

藉由採訪和回顧山內豐德的一生，是枝裕和發現山內不只是東大畢業的菁英，更是曾和大江健三郎競爭校內文學獎的文青，喜愛寫詩、賞畫和親近大自然，童年失去父母的經驗更讓他有志投入社會福利部門，走在福利政策的第一線。因此當國家做出違背他內心想法的決策時，陷入痛苦掙扎，終致結束生命。

連翠茉表示，《雲沒有回答》在日本出版過三次，每次是枝裕和都會透過序言或後記表達他對事件的想法，「最初他對山內的處境是充滿憤怒和疼惜的，但到了後來的版本，他認為每個人都有雙重性，如果無法找到著力點，把兩面都照顧好，無法照顧其中受到傷害的那一面自我時，很難在這個社會中生存下去。」

連翠茉表示，日本亞馬遜網路書店的書評中，很多人認為這本書應該要給日本的官僚看，提醒他們「莫忘初衷」，「希望不要只維護自己的利益，卻犧牲了原本想要保護的對象。」

(中時 )