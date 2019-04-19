總統今（19）日上午在宜蘭蘇澳與鄉親座談時，回應鄉親對執政黨內初選議題的提問時表示：「民進黨只有一個選擇，不是誰比較厲害的問題，只有一個選擇，就是只有團結，一加一一定大於二，所以很多人主張說不然民主機制用民調，民調蔡英文不會輸，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了。因為，有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？」

總統府發言人張惇涵解釋，總統的說法很清楚，是反應支持者對於黨內競爭所可能導致分裂的憂慮，激烈競爭很容易導致分裂，團結就會贏，分裂一定輸，這個概念大家都懂，協調程序是黨內初選的機制，黨內的領導人應該要讓支持者降低焦慮。因此，總統認為，黨內初選有很多程序，應該用可以凝聚團結最好的辦法、凝聚最大力量的辦法進行。

對此，羅智強19日在臉書諷刺，「總統也不能選舉啊，因為有選舉就有競爭，會造成分裂。蔡英文直接宣布登基為皇帝！」

羅智強最後還酸，開元年號他都幫蔡英文想好了：伊寺武令（1450）元年。但他現在最好奇的是，這一次小英的1450大軍，不知道要如何幫蔡英文護航啊！

(旺報 )