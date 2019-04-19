許志安和黃心穎上月一前一後在餐廳留下合影。（圖／取自《on.cc東網》）

許志安和鄭秀文結婚5年，情牽28年的他們最近陷入婚姻危機，許志安被爆在計程車上激吻港姐黃心穎，當日許志安火速開記者會認罪，稱自己那晚是酒醉誤事，然隨後不斷出現證據打臉許志安，今更爆出他和小三上月去同一家餐廳刻意一前一後和民眾合影照片，還有人發現他早在2年前就和黃心穎搭上線，那晚發生的行為應該並非突發的「喝醉起色心」。

許志安先前開記者會承認對不起老婆鄭秀文，指「看到報導之後，我覺得自己很丟臉，很討厭，好噁心，很陌生」，指當晚喝醉了才犯錯，但今據《東網》報導，不少「鍵盤柯南」觀察黃心穎社群網站，發現她幾乎每個月都會和許志安見面，上月兩人還去九龍城同一家餐廳吃飯，最後分別和服務人員留下合影，疑是為了刻意避嫌。

更有網友發現早在2017年朋友的IG中，就可見黃心穎、許志安和一群朋友的合照，當時黃心穎用「Brothers」形容許志安，和最近港媒報導黃心穎總用粉絲為由接近對象，再混入對方朋友圈的「擒男」手段似乎相當吻合。

(中時電子報)