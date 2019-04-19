將慶祝46周年校慶的東溪國小，校長洪維振14年前初任校長時就遴選至東溪服務了6年半，交接給妻子劉淑甄校長，2年前再從妻子手中接回印信，夫妻倆接力擔任東溪校長達14年，已佔據校史近3分之1的歲月。

原本是溪湖國小東溪分校，1973年獨立招生設校，洪維振2年前再度「回鍋」到當年自己一手打造的熟悉校園，受到家長、老師們熱情歡迎；大學時期就熱愛音樂與吉他彈唱的他，年少時是熱血民歌手，因此把音樂帶入校園，讓校園充滿藝術與人文氣息。

最早的舊校舍原本緊鄰大馬路，臨員鹿路的校門口每到上放學時段經常險象環生，九二一後新建的校舍大幅往後退縮，Ｕ字型建築和蜿蜒的走廊充滿河川意象；舊校舍打掉後則大量填土成為PU操場。小而美的校園，現有6班、112名學生，今年仍維持有23名新生的高報到率。

洪維振自認和東溪緣分很深，仍保有初任校長時濃厚的情感，近年校務在地方人士、家長們支持下，越來越好；因緣際會夫妻倆人接力治校辦學，也讓許多特色得以延續，有豐富多元社團、和特色英語課程，學生平均學力、雙語力並不遜色於都會區大校，與農會合作的食農教育，更是兩度榮獲全國四健會作業組競賽冠軍。

洪維振說，20日的校慶運動會活動熱鬧滾滾，除了有「看稻藝術」稻草編織小物，農會四健會作業組「蔥明妙算薑薑好」農事成果，還有酪農為充實學校圖書館藏，在校園園遊會中設攤義賣羊奶。

另外，五年甲班學生申請到「娃娃友情學童圓夢」計畫經費，20日也將在湖埔社區大學執行長林淑玲與社大老師帶領下，前往東螺溪打掃休閒自行車道、淨溪，並撿拾各式種子打磨後進行藝品創作，作品義賣後一部分作為旅行基金，其餘則捐助弱勢團體。

(中時 )