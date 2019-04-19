潘恆旭大發豪語，高雄觀光人數全年不達千萬人次就下台！高雄觀光局長潘恒旭今(19)日在議會報告，107年高雄觀光人數就將近800萬人，他有信心今年可突破1000萬人次，如果沒達標，他就請辭下台。他有信心地說，今年到目前為止，就已經有了300萬人，8個月內要把人數拉到1000萬人。

高雄觀光局長潘恆旭訂下高標，高雄觀光人數沒破千萬就請辭下台。(中天新聞提供)

中天新聞報導，高雄市長韓國瑜競選口號「人進得來」，就是要將高雄的觀光大餅做大。潘恒旭表示，他給自己訂下高標準，今年的觀光人數要突破1000萬人次，且他有信心能夠達標。從今年到4月，已累計有300萬人次來高雄觀光，他說，接下來觀光局月月都會推出活動吸客。

潘恒旭說，高雄觀光目前為止已成長20%，觀光局接下來會推出系列活動，拚全力衝刺700萬人次。活動包括4月下旬的瓊瑤住瓊瑤房，5/3到5/5春吶季，5/13到5/14高空彈跳等活動，以吸引國內外遊客。

(中時電子報)