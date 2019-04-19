世新大學最新2020總統大選民調，顯示若是「三腳督」，鴻海董事長郭台銘支持度為35.6%，台北市長柯文哲則為25.2%，蔡英文總統20.2％。無黨籍台北市議員徐立信直言，郭台銘出來選，柯P的勝算反而更高。

徐立信指出，柯P勝算會更高，是因為柯P的支持者年輕人居多，而國民黨內韓國瑜的支持者年輕人比例也較高。韓國瑜的鐵桿部隊非常多，若初選最後出線的是郭台銘，韓粉可能有一半支持者會回流到白色力量。

徐立信在直播政論節目《94要客訴》點出，韓國瑜的網路聲量很高，雖然有人說柯的聲量不高了，被邊緣化。其實柯的聲量還是前3名，即使很多媒體不報導柯，但不代表柯的選票實力會因此減少。而郭台銘現在的民調會高，是因為慶祝行情，一位能進出美中的大人物出來選，民調當然會往上。他強調，國民黨中央要韓國瑜去參加初選，這是重義氣的他做不到的，最後國民黨的內耗，最大的受益者會是柯P。

國民黨台北市議員鍾沛君卻認為，藍綠強強對決，會限縮柯P的空間。並指國民黨主席吳敦義提出徵召或特邀的方式，把韓放進初選的民調中，就是在破解卡韓的陰謀論。

(中時電子報)