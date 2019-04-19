養腎必先顧胃。中醫認為，脾胃是後天之本，維持消化吸收功能的正常，就能常保腎氣充足不會老。

「胃者，腎之關也。」台北醫學大學附設醫院傳統醫學科專任主治醫師陳萍和解釋，脾胃和腎相輔相成，胃好腎氣就跟著旺。

掌握以下原則，吃對了就能顧胃又養腎

●少吃冰冷、寒性食物，熟食為佳

胃的特性是「喜溫忌寒」。吃溫熱的食物最能滋養胃氣。為了維持人體恆溫狀態，吃進肚裡的食物溫度愈冰，愈要花費能量去把它「加熱」才能消化掉，很傷身體的腎氣，所以老祖宗的長壽養生法，首重不吃冰冷食物。

冰冷食物如冰品、冷飲、生菜，以及屬性寒涼的瓜果類食材，吃太多會損傷腸胃機能，造成腎氣不足，加快老化速度，甚至也比較容易造成痠痛。尤其寒性食物，如小麥草汁和苜蓿芽汁，喝多了會傷胃，不能天天喝。冰牛奶或冰水果，從冰箱拿出來後放冷（約等於室溫溫度）再吃，如此可以減少身體能量消耗，並可保護胃氣。

而青菜特性多屬寒涼，建議煮熟吃最好。經過久煮烹調後，譬如蘿蔔和白菜，寒性早被去除，轉化成為滋補身體的好料。

●晚上少吃水分多的水果

新鮮的生菜沙拉、蔬果汁和水果可適量吃，但最好在白天吃。

白天活動力強，吃點寒涼的食物無妨，但傍晚之後就要少吃，尤其要避免水分多的水果，「會讓消化系統愈來愈寒，甚至會引發咳嗽和氣喘，」陳萍和提到，水分多的如西瓜、哈密瓜、橘子等，較一般水果寒涼，不適合晚上吃。

很多人會利用晚上回家，補充一日吃不夠的水果，建議可選蘋果、芭樂或木瓜較不傷胃。

●吃米飯比麵包好

中醫認為，一方土地養一方人，台灣盛產稻米，因此主食應以米飯為主。

至於究竟可否吃五穀、糙米、胚芽米飯和麥片？

中醫師認為，一般人偶爾吃吃無妨，但若出現以下症狀，最好少吃或先暫時不吃：頭暈、眼睛乾澀、倦怠、精神差、胸悶、心悸、身體乾燥、久咳不癒、便秘、皮膚病、過敏。

特別提醒的是，胃不好的人要少吃甜食，最好選擇無餡的菠羅麵包或吐司，太甜傷胃。

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(中時電子報)