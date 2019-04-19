促轉會今（19）日晚間7時，於中正紀念堂一樓演藝廳舉辦「我們在這裡發生故事：臺灣民主深化進行式」系列活動第4場講座，主題為「如何評價威權統治者？以台韓為中心」。本場講座由中研院社會所特聘研究員蕭新煌主持，邀請知韓文化協會執行長朱立熙、北教大臺文所教授蘇瑞鏘，比較韓國與臺灣艱辛的民主化道路，以及兩國社會對於獨裁時代的反思與評價。

主持人蕭新煌首先回顧在二次大戰後，許多東亞國家擺盪於經濟發展與威權統治的複雜經驗。這也造成政治民主化後，不少獨裁統治者甚至以某種「創造經濟奇蹟」正面形象，留在部分國民的心中。因此，對於台灣這樣的興民主國家，反省歷史、重新評價威權統治者、甚至是透過鄰國的經驗來重新思索「威權時代」，恐怕是「轉型正義」工程最迫切的任務。

而講者朱立熙延續此一脈絡，說明當代韓國社會對於過歷任獨裁者的評價與看法：由美國扶植的戰後首任總統李承晚，普遍被認為不惜破壞憲政體制、整肅殺戮政敵，以尋求終身連任。而稍後野心軍人朴正熙則透過「516政變」掌權，不顧全民反對堅持與日本建交，並運用日本無償貸款大力扶植財閥與企業集團，導致今日韓國失衡的經濟結構。此後另一軍事強人全斗煥更趁著朴正熙遇刺，策動「518光州事件」，死傷近5千人，從而牢牢控制整個國家。在二戰後漫長的威權統治期間，儘管韓國迎來了巨大經濟成長，但人民卻無法忘記獨裁政權對人權、民主、自由的重大侵害，今日韓國所謂「過去史清算（과거사 청산 ）」，其實就是臺灣正在進行的「轉型正義」。

講者蘇瑞鏘則說。對於兩蔣時代的歷史定位，其實我們常常可以聽見三種典型的「為威權辯護」論述謬誤：首先是「宣揚功績」，忽視促成社會進步的歷史條件，而將經濟成長或民主轉型，歸因於威權統治者的英明領導。其次是「遮掩負面」，略去或改寫威權統治對於政治體制與人民基本權利造成的嚴重傷害，例如，嘗試為兩蔣辯護的意見，很少談論蔣介石在非法軍事審判中所應負的責任，或者是威權政體對於憲法基本人權的重大侵害。最後則是「不當辯護」，訴諸功過相抵、部屬責任、歷史命定、時代差異等說詞，來為威權統治者脫罪。然而，假如我們帶著歷史學家的謹慎去還原現場，其實很容易發現，威權統治者往往是精打細算、刻意而為去濫用政治權力，很難為他們犯下的歷史性錯誤開脫。

促轉會表示，臺灣社會轉型正義工作起步較晚，儘管解嚴迄今已逾30年，威權體制所留下的傷痕仍未被治癒，日常生活中的黨國意識形態、威權主義創傷仍需要更全面地進行反思。為促進社會討論、深化民主意識、發揚民主人權精神，促轉會接下來「我們在這裡發生故事：臺灣民主深化進行式」系列第五、第六場講座，分別討論大眾文化、臺灣文學中的轉型正義問題

(中時 )