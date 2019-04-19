大陸農業農村部新聞辦公室4月19日發布，海南省萬寧市和儋州市發生非洲豬瘟疫情。意味著至此大陸31個省市自治區均已先後傳出非洲豬瘟疫情，無一得以倖免。

19日大陸農業農村部接獲中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，海南省儋州市兩養殖戶與萬寧市兩養殖戶發生非洲豬瘟疫情。

截至目前，儋州市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬302頭，發病28頭，死亡28頭；萬寧市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬419頭，發病49頭，死亡49頭。

(旺報 )

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