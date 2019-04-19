海南傳出非洲豬瘟疫情 大陸各省已無一倖免 21:542019/04/19 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部新聞辦公室4月19日發布，海南省萬寧市和儋州市發生非洲豬瘟疫情。意味著至此大陸31個省市自治區均已先後傳出非洲豬瘟疫情，無一得以倖免。 19日大陸農業農村部接獲中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，海南省儋州市兩養殖戶與萬寧市兩養殖戶發生非洲豬瘟疫情。 截至目前，儋州市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬302頭，發病28頭，死亡28頭；萬寧市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬419頭，發病49頭，死亡49頭。 (旺報 ) #非洲豬瘟 也許您會感興趣 推薦閱讀 豬場檢驗結果陰性、無擴散 馬祖明日零時解除管制 20:342019/04/15 非關貿易戰！揭撼動大豆市場關鍵 00:012019/04/17 豬場採檢陰性、無擴散 金門明日零時解除豬肉品管制 19:292019/04/17 談判新戰場 陸擬增加進口美豬、家禽 04:092019/04/18 凌越生醫 成功研發非洲豬瘟快速診斷試劑 04:092019/04/18 卜蜂董座：今年營運季季高 04:092019/04/19 放寬金門豬肉產品管控措施？防檢局：尚未定案 12:572019/04/19 兩岸熱門新聞 密會恐怖分子 綠被踢爆繼續騙 - 焦點新聞 - 旺報 海南傳出非洲豬瘟疫情 大陸各省已無一倖免 - 兩岸 - 旺報 陸網狂讚「太敢拍！」《與惡》豆瓣評分超宮鬥劇 - 兩岸 黑洞照遭罰近140萬 視覺中國發道歉聲明 - 兩岸 - 旺報 藍建民調徵召機制 最不傷韓國瑜 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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