吳青峰推出新單曲〈歌頌者〉。(環球提供)

吳青峰推出新單曲〈歌頌者〉。(環球提供)

吳青峰在本屆《歌手2019》中獲得亞軍，他在第二輪總決賽獻唱自己創作的歌曲〈歌頌者〉，唱出從團體到個人單飛出道15年來樂當歌頌者的心聲及感受，而他早在13年前寫下的經典金曲〈小情歌〉中，就寫下「我想我很適合，當一個歌頌者」，似乎預知自己的「歌頌者」的天命，如今也印證吳青峰當初的歌詞。

吳青峰表示寫完歌才發現這件事，「這一句其實早在當初就已經寫到了自己的心情，由這句歌詞發展了這首歌，再回望這十幾年，沒錯，我的確很適合當一個歌頌者，而我一直在歌頌『歌頌者』，也堅持在歌頌者這個角色上。」他謙稱不是一個唱功很好的人，不過對世界的人事物仍有許多感觸及感動，把周遭身邊的故事用屬於自己的唱歌詮釋方式去表達。

MV由新銳導演黃婕妤執導，敘述一位樂於付出的男人對於周遭人事物甚至街友難民都抱以關心並幫助，最後他生病時因為他平時的奉獻付出，讓這些受助者反饋；最近讓他有如此感觸的一件事，就是在《歌手2019》的慶功宴上，「其實節目在接近尾聲時，我還是一如往常去跟大家相處、聊天，但後來唱到最後，大家給我的反應是很捨不得的感覺，而且在慶功宴上大家還一起抱著哭，讓我感到這一路以來自己的努力有被大家肯定且有目共睹，這真的是很感動的事情！本來只是在做一個節目，可是最後卻是感受到被許多愛包圍，既開心又感動！」

(中時 )