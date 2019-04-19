彭佳慧昨在澎湖花火節演出。(風流女生音樂有限公司提供)

彭佳慧18日受邀擔任「2019澎湖國際海上花火節」開幕演唱嘉賓，明天是她47歲生日，她現場提前收到萬人的生日祝福，令她感動不已，還有粉絲嘴甜祝賀她「18歲生日快樂」，逗她開心大笑；彌天彭佳慧則要和孩子們、朋友一起吃飯聚餐，低調慶生。

澎湖花火節已歷經第17年，彭佳慧則是時隔10年再度回歸參與花火節，她穿上俏麗的粉橘色沙灘長裙，洋溢濃濃青春感，在海灘上一連演唱〈相見恨晚〉、〈聽說愛情回來過〉、〈敲敲我的頭〉、〈大齡女子〉等經典曲目，她還打趣說想穿夾腳拖鞋。

彭佳慧近期忙著籌備新專輯，此行在澎湖花火節順道看海、欣賞煙花放鬆心情，算是「忙裡偷閒」，也是經紀人送給她的生日大禮。歌迷也密謀給彭佳慧特別的生日禮物，將她歷年的作品和一路陪伴的點點滴滴整理成影片，將金曲歌后舞台上的一面，與私下如同大姐姐和朋友的一面都展現出來，歌迷也藉這個機會，將彭佳慧的真誠自然，以及歌聲帶給自己種種感動和激勵一一吐露，還把她的圖像製作成漫畫，相當窩心。

其中自告奮勇要製作生日祝福影片的歌迷，是一位年僅16歲的粉絲，歌迷原先不會影片剪輯，為了替自己的偶像作更多有意義的事情，自學剪輯和圖片製作。

(中時 )