郭台銘表態投入國民黨內2020年總統候選人初選，然而曾任中央社董事長、《中國時報》總編輯的陳國祥卻投書媒體，認為郭台銘恐怕難以成為良好的政府領導人，無法適任總統。
昨日(18日)「ETtoday 新聞雲」刊登了陳國祥的一篇投書，文中他指出，郭台銘在全世界擁有眾多企業，在大陸多處投資設廠，一旦當總統，處理兩岸關係時，如何擺脫牽涉的利益迴避問題？
此外陳國祥認為，郭台銘最不適任總統之處，是他長期當大老闆養成的唯我獨尊、以我是從的人格特質與行為模式。因為民主政體存在多元價值與利益，不可能由單一種主導。所以彼此須要相互尊重、包容，而郭台銘卻最缺民主性格，他獨斷、霸道、強橫，完全無法委屈自己，讓步妥協。這種人格特質的人根本無法成為良好的政府領導人，反將成為裂解政府的負面因子。
所以陳國祥在投書中最後表示，如果郭台銘當選了總統後，不能把自己改造成適合體制運作的領導人，恐怕反將使政府運作陷入極度混亂的困境中。
(中時 )
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