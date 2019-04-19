喬治傑生世界巡展上邀請丹麥工藝大師現場雕刻銀蛋，重現百年工藝之美。（盧禕祺攝）

喬治傑生1908年的寶石浮雕銀蛋，即起在巡展現場由工藝大師復刻展演，重現百年工藝，30萬5000元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生葡萄銀雕高腳果缽，為1918年品牌創始人喬治傑生的作品，57萬4700元。（GEORG JENSEN提供）

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）為慶祝品牌115周年，即起在全球舉辦「百年工藝時光之旅」世界巡迴展，把首站留給台灣，搶先曝光國家博物館等級的骨董銀飾、創始人GEORG JENSEN的手稿、草圖等，時尚媽咪MELODY（殷悅）受邀搶先鑑賞，為正在裝潢的新居添購家飾品。

MELODY指出，她一直很喜歡喬治傑生的銀飾品，不僅自用，也常買來送朋友，家裡就有一只BERNADOTTE南瓜水壺，因為造型古典又可愛，連女兒也喜歡，經常拿去玩家家酒。昨日她在現場更一眼就看上要價破4百萬的銀雕魚盤，「但它實在太美了，我捨不得拿來蒸魚！」

來台主持巡展開幕典禮的喬治傑生創意總監Nicholas Manville，特地帶來一件1918年的巨作「編號270銀雕花錦湯盅」，該原件因歷經兩次世界大戰而失傳，品牌根據手稿和照片等珍貴史料，以手工重新打造128個手工鑄件，歷經上千小時的工時終於重現此曠世巨作，且選在台灣首次曝光。

此外還有多件國家博物館等級的銀雕藝術品，如一款1926年的「羅浮缽」，即是承蒙巴黎羅浮宮珍藏而得名，另一款1918年的「銀雕糖果盒」，則是紐約大都會博物館收藏的藝術品。其中最具歷史的是1908年的寶石浮雕銀蛋，為了重現喬治傑生的百年工藝，巡展現場還特別安排丹麥工藝大師在現場復刻這枚銀蛋，讓VIP親炙銀雕工藝之美。

喬治傑生在台灣市場深耕逾30年，之所以挑選台灣作為全球巡展的首站，是因為台灣是數一數二的重要市場，品牌全球銀飾銷售的第一名就在台灣，銀器家飾的業績也創下第三名的佳績，僅次於丹麥和澳洲。

標榜「藝術生活化」的喬治傑生，百年來與藝術家、設計師合作創造藝術飾品，深受品味人士的喜愛，作品涵蓋「新藝術Art Nouveau」、「裝置藝術Art Deco」、「摩登Modern」和「當代Contemporary」等不同時期的主流藝術風格，邀請合作的藝術家都是赫赫有名的大師，包括瑞典王子Sigvard Bernadotte、Henning Koppel、Marc Newson、隈研吾等，將生活家飾品提升至藝術層次。

喬治傑生「百年工藝時光之旅」世界巡迴展即起至28日在BELLAVITA登場，20日至24日採預約制，隨後將在4月30 日至5月12日轉往台中大遠百展出，昨晚喬治傑生舉辦VIP開幕派對，邀請高怡平、錢德月、董若彤盛裝出席。

(中時 )