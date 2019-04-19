已表態參選2020總統的前新北市長朱立倫「台灣更好」臉書直播今進入第四集，邀請資深文化人蔡詩萍以近日巴黎聖母院大火，共同探討文化資產保護與文化意識。朱立倫指出，文化是一個國家的軟實力，政府應該更重視保存文化資產，以及建立、培養國人的文化意識，文化問題也不應該是交由政治與意識型態做決定。

朱立倫在節目中特別拿出2008年與家人在聖母院前的合照，表示很多人造訪巴黎一定會去參觀，而巴黎聖母院失火對台灣文資保存亦是警惕，可惜的是目前並未見到執政當局正視，以及檢視台灣的文化資產保存作為。

他指出，台灣有相當多珍貴的文化資產，像是故宮博物院、淡水紅毛城、台南的孔廟，還有大大小小的宮廟包含媽祖廟、龍山寺等，政府應該立刻加強宣導及檢視可能導致災害的危險因子、注意老舊電器與電線。

朱立倫也說，文化部應主動與各地方政府文化局聯絡，立即進行全台古蹟防災防火等總體檢；文資古蹟保存不易，像是裝設消防設備如自動灑水、室內消防栓等可能會破壞原有古蹟主體，因此文化部應給予包含經費上的協助，並與消防署等相關單位配合評估古蹟是否要建置自主性防災設備。

他進一步說，古蹟構造上與一般建築不太相同，火災發生時不能以強力水柱直接灌救，需改以水霧、水幕等方式出水，避免搶救過程造成古蹟二次傷害，要處理火警與維護古蹟更是兩難，既考量不破壞古蹟且要及時滅火，考驗消防員專業能力。

此外，兩人也談到國人文化意識的培養跟建立。蔡詩萍表示，任何一個有文資價值的歷史建物，都不能因為不同年代的意識型態或價值觀去改變它，每段走過的路都是時代的共同記憶與資產，不該被燒毀或摧毀。朱也回應，台灣藝術家在高雄中正文化中心建構蔣公銅像，遭時任高雄市長的陳菊以怪手大卸百塊，後來才被自己重置到桃園慈湖園區。

談及台灣目前面臨到的幾項重大文化危機，朱立倫提出，嘉義故宮南在2016年參觀人數有147萬，2017年剩下99萬、2018年只剩76萬，兩年下來參觀人數只剩一半；蔡詩萍則認為「定位不清」是關鍵，先前甚至傳出民進黨政府有意用關閉台北故宮整修，將遊客導引至南院的荒謬解方。

蔡詩萍建議，故宮必須保有中華文化的典藏內涵，但可考慮運用更多科技與數位等新方式呈現展品，與北院做出區隔。朱立倫表示，文化問題應由文化人來參與、決定，不論是地點或是定位，都應該讓專業來評估，而非放任政治的意識型態來主導。

(中時 )