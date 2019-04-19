家蓁與張簡君偉。(浪Live提供)

直播主家蓁曾在19歲獲得民視歌唱節目《明日之星》國語組冠軍勇奪百萬獎金，之後受邀參與各大電視節目演出，也加入直播平台浪Live，近日更將推出單曲〈過生活〉。

佳蓁這回首次和知名音樂人張簡君偉合作，他對於編曲也相當重視，甚至求好心切的修改至錄音前一個小時才完成編曲後的版本，讓歌曲的層次與內斂感更加提升，獲得張簡君偉極高肯定的家蓁相當開心，打趣笑說：「整首歌都沒有休息時間，唱到快沒氣了！」張簡君偉也說：「已經很多人說過唱我的歌會斷氣！」

張簡君偉表示歌曲是受到身邊友人的「生活狀態」有感而發，創作源自與男孩交往多年的女孩，因男孩突然離世而遲遲無法走出傷痛，過了段時間，她看似已經放下了這段傷痛，身邊也不乏交往對象，但其實只是她治癒自己的方式，總是說著：「我很好。」實際上連生活的能力都快失去了。家蓁也想起身旁好友相似的故事，因此在錄音的過程中，不斷想起這段故事，讓她差點淚灑錄音室，家蓁也表示，希望大家可以聽完歌後，能知道即使遭遇多大的傷痛，「愛情是必需 但卻不是唯一。」

(中時 )