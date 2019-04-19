日本兩棲部隊登陸作戰演習

成立不久的日本離島防衛部隊「水陸機動團」將派出30名陸戰隊員，將搭乘海上自衛隊直升機母艦「出雲號」前往南海進行演訓，此舉在於強化兩棲部隊與海上自衛隊聯合訓練，並強化與印度太平洋地區國家的關係，遏制中共在南海持續擴張的念頭。

據共同社報導，日本陸上幕僚長湯淺悟郎在記者會上透露，編屬陸上自衛隊、相當於海軍陸戰隊編制的日本離島防衛部隊「水陸機動團」，將派出隊員約30人搭乘海上自衛隊直升機護衛艦出雲號，前往南海、印度洋。這是水陸機動團首次參加海自的長期航海。

歸屬日本陸上自衛隊的水陸機動團是日本的兩棲部隊，專攻奪島任務的兩棲作戰。（圖／日本陸上自衛隊）

報導說，日本將於30日至7月10日派遣出雲號，其間計劃停靠越南、菲律賓和新加坡等。湯淺表示：「打算與計劃停靠地的陸軍和海軍陸戰隊增進相互理解、強化信賴關係。」

《產經新聞》引述湯淺悟郎的話說，此舉將加強日本在南海的軍事威懾，遏制中共向南海和東海擴張進發的念頭。從加強聯合機動防衛能力的角度來看，其目標是通過長期在海自直升機護衛艦上部署水陸機動團，以提高海自和陸自的兩棲作戰合作關係。

除以船艦運送外，日本兩棲部隊也以魚鷹傾轉旋翼機與兩棲裝車為主要登陸載具。圖為魚鷹旋翼機運送水陸機動團。（圖／陸上自衛隊）

他強調，「我們將為印度太平洋自由開放倡議做出貢獻，為日本創造一個理想的安全環境」。

水陸機動團(Suiriku Kidōdan)是日本依據2013年公布的《防衛計劃大綱》，於自2018年4月成立，是陸上自衛隊下屬的兩棲部隊，共約2400人，長崎縣佐世保市為據點。該團計劃部署於九州或西南諸島，專精兩棲作戰，負責奪島任務，使用海上自衛隊艦艇和陸上自衛隊引進的美國「魚鷹」運輸機，應對南西諸島突發情況。

(中時電子報)