永和防災演練 建立正確防災觀念 22:422019/04/19 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝） 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真，規畫有地震災害狀況發布、避難疏散及災情查報、劃設警戒範圍及管理秩序、人員搜救及災害搶救等。 永和區公所表示，台灣位處全球火環帶上，地震率頻繁，又加上山腳斷層貫穿臺北盆地，落實學校基礎防災教育刻不容緩。落實推廣防災意識，盼能讓民眾於地震來臨時，瞭解緊急避難應變的正確要領。 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝） 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝） 新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝） (中時 ) #防災 #地震 #永和 #避難 #震災 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚招商 新北市府舉辦產業投資誓師大會 11:412019/04/15 智慧運輸技術升級 汐止布置重兵改善壅塞 15:432019/04/15 買新北市房自備款250萬 每月還款近5萬 12:132019/04/16 中鋼旗下網際優勢公司 捐紙尿片助弱勢嬰幼兒 16:212019/04/16 新北市立委選舉 第十選區林金結出線 14:552019/04/17 滅公安汙染源 新北市強拆改槍違建 18:042019/04/17 住宅地震險 花蓮投保率不到3成 19:122019/04/18 7級震央銅門村 師抱幼兒狂奔 01:132019/04/19 無私慨贈助消防 侯友宜：鳳凰展翅護新北 14:062019/04/19 防災總動員暨防災校園大會師活動 18:102019/04/19 社會熱門新聞 夫妻住過「海上屋」 竟面臨死刑 - 社會 郭台銘輸了 開除鴻海大將判賠150萬＋2千萬股票 - 社會 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 - 社會 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 暖暖交流道南下發生死亡車禍 轎車駕駛亡 - 刑案 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。