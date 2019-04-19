新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真，規畫有地震災害狀況發布、避難疏散及災情查報、劃設警戒範圍及管理秩序、人員搜救及災害搶救等。

永和區公所表示，台灣位處全球火環帶上，地震率頻繁，又加上山腳斷層貫穿臺北盆地，落實學校基礎防災教育刻不容緩。落實推廣防災意識，盼能讓民眾於地震來臨時，瞭解緊急避難應變的正確要領。

新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所消防局第七救災救護大隊等單位於國防部福利事業管理處秀朗福利站舉辦防災演練，演練項過程逼真。（葉書宏翻攝）

(中時 )