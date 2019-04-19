微創手術達文西，近日被爆出有醫院向病患收錢，又跟健保署申請給付的違規事項，醫界眾說紛紜，聽聽健保署長李伯璋怎麼說。

日前，達文西手術（一種使用機械手臂操作的微創手術）鬧得沸沸揚揚，根據健保署14日公布大數據分析結果，104到108年2月間，全台共申報1萬3903件達文西手術，進一步分析發現，有醫院疑似向患者收取約18～20萬元的達文西手術費用，卻又向健保申報腹腔鏡手術費用，浮報金額高達3.55億元，其中以婦產科及泌尿科佔最多數。由於有疑義件數太多（7810件），因此健保署已向有疑義醫院發出公文，也特別致電醫院院長說明，要求19日前釐清相關疑義後回覆。

面對醫界排山倒海的壓力，各界質疑聲浪不斷，國內器官移植權威、健保署署長李伯璋16日親上火線，接受《康健》提問，說明他的立場與想法：

Q：關於達文西手術的浮報事件，醫界有不同聲音，您的看法是？

Ａ：其實沒那麼複雜。基本上，達文西手術是醫療行為，現行規定就是只給付經達文西進行攝護腺癌根除性攝護腺切除術，並且醫院可向患者收取差額，其他則不納入給付範圍，萬一申報就是不符規定。

經過國內醫療科技評估，達文西手術用於治療攝護腺癌，比起用傳統開刀或腹腔鏡手術，更能夠減少病人的副作用或合併症。可是，目前專家並未同意把達文西手術用在每一項治療，譬如拿子宮、拿甲狀腺等，不過若是病人要自費選擇使用達文西手術，是可以被允許的。

如果在達文西手術過程中，發現其他病症要用腹腔鏡手術處理，健保都會給付。但今天的問題是，有些醫生開刀跟患者收取達文西手術自費費用，同時又向健保申請腹腔鏡手術的錢，這跟醫界要求開放讓民眾自付差額是兩回事，在這種情況下，我不會讓步。

因為它會影響到健保總額，造成給付點值降低，讓依法行事的醫師權益受損。

現在健保費的收入與醫療支出差8％，為什麼財務還可以撐得下來？是因為有補充保費在支撐，多少還可以補貼一點，但安全準備金就慢慢減少了，將來勢必得再增加保費。現在每年收取6600億健保費，我必須要思考，怎麼樣讓醫界及民眾覺得有足夠的保障與安心。

砍掉不必要的醫療檢查費用支出，讓總額點值升高，這樣醫生實際收入改善了，對民眾的醫療也沒有打折扣。

我認為，一定要讓提供者（醫界）覺得有信心及安全感，思考問題的角度才會改變。如果點值一直無法提升，醫界也會質疑我管理不好。這次事件也有醫生跟我說，署長你要大破大立，醫界惡習一定要改。

醫療生態的弊端不是一、兩件，但也有做得好的醫院，像北榮、三總管理得很好，他們在達文西或腹腔鏡的申報很清楚。

有人批評健保署跟不上醫療新科技，我覺得這可以討論。哪些情況值得運用新科技去做，健保署有專家會議，可以去評估它的經濟效益，而不是毫無限制去開放，更不建議醫生在還沒討論前就自己訂規則。

我們已針對各界對於達文西手術申報的相關規定及政策說明，整理問答輯，置於健保署官網，它的下載路徑如下：全球資訊網首頁＞醫事機構＞醫療費用支付＞全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準＞達文西手術問答輯。

Q：您曾提到，以健保的財務收支狀況，2021年可能會入不敷出，也就是要調漲保費。目前健保署努力做分級醫療，或是堵住漏洞像抓達文西違規申報等，就是要想辦法讓保費不調漲？

A：這論述合理。如果什麼都不做，繼續浪費，做了一大堆不必要的醫療行為，老實說，總額就這麼多，點值下降，大家罵健保，問題不會改善。

醫療是發乎內心去給病人一個好的照顧。我要求醫院自清，把錢拿回來，回歸到總額，總額增加了，付給醫療人員的點值才會上升，得到合理給付，醫療人員會更樂意去上班。

Q：針對不恰當或濫用的醫療行為，健保署後續會有什麼作法？

A：清查達文西手術只是一個開始，讓外界知道健保署這次不是玩假的，不對就是不對。這次公文出去後，我已聯絡所有使用達文西手術醫院的院長，要做這些自清動作，院長都知道了，他們也都在清查，這是管理上的問題，大家都很認真在處理。

你該還健保的就要還健保，今年如此，明、後年的醫療管理就會很不一樣，不會再把達文西手術當漏洞去處理。

遏止虛報、浮報，我認為是健保署未來的重點工作，說實話我自己做臨床醫師，覺得做事要有效率。像原廠藥說調整藥價要退出台灣的事情，我沒有逃避，我要知道哪裡做不好。現在我清查每個藥品在台灣有多少種學名藥，最近也跟每家藥廠交換心得，請教他們哪裡可以改善，我們有瑕疵就會去檢討。

我覺得，台灣的醫療改革再不做，應該就沒有人敢做了。

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(中時電子報)