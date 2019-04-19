郭泰源配合醫師指示，健康狀況控制得不錯。（資料照）

謝麗金（右起）、張瓊姿、陳夙雰最近在南部拍戲。（三立提供）

張瓊姿老公郭泰源有肝癌病史，前年又罹下咽喉癌，經化療後控制良好，她自己也傳年初進醫院做心臟手術。她今在嘉義拍攝馮凱執導的新戲《天之蕉子》，坦言心臟確實出了小問題，當時到醫院做腸胃鏡檢查時被發現心律不整、心臟有時也會亂放電，醫生診斷出有二尖瓣膜脫垂，做完心臟電氣燒灼手術，當天就出院，沒有開刀，目前生活作息一如往常，感恩說：「聽從醫師指示，總之平安健康就是福氣。」

張瓊姿被醫生告知，高瘦的女生較容易有二尖瓣膜脫垂問題，「我原以為平時有運動習慣，所以心跳比較快，沒特別在意」。她今年60歲，平時會做拳擊有氧、走路、爬山運動，甚至曾有過1周打5天拳擊有氧經驗，打完就做瑜伽，因此習慣心跳比平常人快。郭泰源貼心提醒她要多注意身體，夫妻倆互打氣，對於老公病況，她說「他一直很配合醫生指示」。

醫生沒要求她忌口，對她說「吃開心的食物，心就會開，所以我對自己都沒任何節制，每種食物都吃，也不會每餐都吃一樣」，一般女生最愛的甜點她卻不愛，因為不喜歡吃鬆軟食物，像是地瓜、芋頭、蛋糕。至於打了10多年的拳擊有氧，她回想會喜歡上這項運動，可能與自己曾遭人襲擊有關，潛意識覺得它是個很好發洩、學習防身又能消耗體力的運動。

原來當年她婚後有段時間曾與郭泰源住日本埼玉縣，有天她到東京上日文課，晚上8點多回家路上，被一位穿西裝男子拿公事包K頭，她大聲用日文連喊2次救命，驚動電車站旁管理員，對方才逃跑。當時因被K到跌坐地上，腳因此受傷，意外事件後，郭泰源每天都到車站接她回家，「可能我心裡種下陰影，所以覺得自己會打拳的話，那時候就可以保護自己」。

(中時 )