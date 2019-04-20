中部地區一名女子小花(化名)請來友人的公公阿勇(化名)到家中看風水，未料阿勇藉機伸出狼爪，誑稱「做愛可解災厄」，打算侵犯小花遭到奮力抵抗，事後小花提告阿勇性侵未遂，法官判阿勇賠償100萬元，可上訴。

判決書指出，2016阿勇藉故看風水前往小花住處，旋即誑稱要為小花消災解厄，命令小花背對他做在圓凳上，阿勇在小花背上畫符咒時，竟不安分拉起她的內衣，在背上來回撫摸，小花嚇得花容失色，當場怒斥阿勇並要求離開，然而阿勇恐嚇，小花離開就是「對神明不尊重」，還稱小花下面「氣不通」，若是能讓他發生10分鐘性關係，「氣就通了，且可享受高潮」。

色急攻心的阿勇將小花推到床上，撥開內衣握住小花胸部親吻，進一步脫下褲子及內褲，還出言調戲小花「性需求很大」、「未婚夫一定很久沒有X到妳」，小花用力夾住腳，阿勇才無法順利用手指侵犯。阿勇無法逞獸慾，仍態度輕蔑說會給小花錢，條件是要固定與他發生關係，讓小花羞憤交加。

小花提出「創傷後壓力反應」診斷證明書，證明他遭到阿勇性侵未遂後，已經數月無法在房間休息，晚上也會因為惡夢驚醒，變得無法正視自己身體，影響夫妻關係，甚至無法上班，食慾變差，要求阿勇賠償100萬元。

儘管阿勇承認一時性起鑄下大錯，但他辯稱過程中沒傷害到小花，希望只賠20萬元，法官審酌阿勇學經歷，認為他具有通常社經地位，又有故意侵犯小花意圖，造成小花身心重創，判他賠償小花100萬元。可上訴。

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(中時電子報)