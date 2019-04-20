今年NBA真的變難看了嗎？起碼從最新公開的收視率數字說明了一切！《FOX Sports》記者穆希爾19日報導，根據即時統計，NBA今年季後賽收視率竟然比起去年整整下滑26％，證明實力太過懸殊或裁判干預太深的球賽沒人愛看。

穆希爾更比較了全美各大賽事今年與去年收視率漲跌趨勢，結果NCAA增長9％、納斯卡賽車增長3％、NHL例行賽增長2％、NBA例行賽下滑5％、NHL季後賽下滑16％、NBA季後賽下滑26％，可見今年NBA季後賽多不好看。

另外根據統計數字，今年NBA季後賽首輪開打的第一個周末，除了勇士與快艇的G1，其他所有季後賽系列賽首戰的收視率與收視人口，都比去年同時段比賽至少出現10％的下滑，今年前13場季後賽當中也有11場收視率下滑。

就算勇士與快艇G2替《TNT》拿到1.85收視率與277萬收視人口，仍比去年同時段(勇士對馬刺2.30收視率與368萬收視人口)分別下跌20％與25％，這場勇士慘遭31分大逆轉比賽，也創勇士近6年來收視人口最少的季後賽紀錄。

或許這些收視率下滑數字，都是NBA管理階層自己造成，畢竟他們無視各隊強弱分明，且全力抱團的窘境，裁判尺度問題更從例行賽就讓不少球迷深感不滿，來到季後賽更無任何改善跡象，NBA總裁席爾佛也該驚覺危機了吧！

(中時電子報)