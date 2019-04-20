英國一名女大生在夜店狂歡，嗨到脫掉上衣解放「車頭燈」。只不過她萬萬沒想到自己被人「全都錄」，狂放影像被放上網，點閱數超過12.8萬。

這名24歲女大生之前與朋友到希臘札金索斯州(Zante)度假，去夜店飲酒狂歡時，嗨到極點大方脫去上衣，甚至連下半身短褲也脫，身上只剩下一件小褲褲。然而她事後驚駭發現，自己成了網路影片女主角，該影片已被瀏覽超過12.8萬次。

女大生崩潰地向《dailystar》控訴，她不敢相信竟有人在未經她同意下拍攝影片，更過份的是還把影片放上網。她表示知道那些地方（夜店）「很垃圾」，但這種狀況也太超過。

另據《mirror》報導，西班牙渡假勝地馬蓋洛夫(Magaluf)與希臘的卡沃斯(Kavos)，近來成為英美大學生性愛天堂，夜店時常傳出酒醉失態事件，許多人會當眾脫衣，甚至還有人會做性愛表演。

馬蓋洛夫當局為遏止歪風，甚至設立罰則：在公共場合脫衣者罰款400歐元、在街上喝酒者罰款500歐元，並禁止店家在午夜後出售酒精飲料。

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(中時電子報)