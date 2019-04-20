足球場很大、比賽又不能喊暫停，教練寫紙條傳遞戰術指示時有所見。未料本周曼聯vs.巴塞隆納的歐冠8強賽，曼聯教頭索斯柯亞（Ole Gunnar Solskjaer）寫的「錦囊妙計」，前鋒拉許佛（Marcus Rashford）看完竟然丟在對手禁區外，被巴薩門將特史岱根（Marc-Andre ter Stegen）撿起來看光光！
曼聯8強首回合主場0比1不敵巴薩，次回合上半場又以0比2落後。下半場索斯柯亞為了反攻，想把陣型從開賽的4-3-1-2改為4-4-2，把球員的位置寫在紙條上，沒想到拉許佛看完揉成一團，就丟在巴薩禁區外，這可不是個聰明的地方。
特史岱根把紙團撿起來一探究竟，畢竟有機會一窺敵人的錦囊妙計，誰能抗拒這種誘惑呢？
曼聯此役最終以0比3敗陣，是索斯柯亞的變陣無效，還是戰術被看光所致，可能沒有人知道真正答案。又或者說，曼聯門將德赫亞（David de Gea）上半場接梅西（Lionel Messi）遠射時脫手，丟掉第2球早已種下敗因。唯一可以確定的是，拉許佛未來要更小心些，或者教練托付錦囊的對象也要三思。
(中時電子報)
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