平秀琳爆笑吐槽王世堅。(影片自57:35開始)

平秀琳主持中天《新聞深喉嚨》收視火熱，反應一流的她，有時神來一筆地金句總是讓螢幕前的觀眾津津樂道，引發網友熱議，她昨晚在節目中以一句話來形容民進黨市議員王世堅，更是讓全場嘉賓笑翻。

中天《新聞深喉嚨》昨晚探討國民黨「郭韓之戰」，主持人平秀琳發揮冷面笑匠功力，以這句話來cue王世堅發言，「那我們請韓國瑜最好的朋友、最挺韓國瑜的王世堅，你覺得韓國瑜現在該怎麼辦？」平秀琳話一說完，攝影棚內瞬間爆出笑聲。

而王世堅也不辜負平秀琳的期待，以超越藍綠的態度，力挺韓國瑜到底，直指郭台銘在他眼裡只是財神，擁有龐大韓流相挺的韓國瑜才是正神，財神把正神踢下神壇讓他不勝唏噓。

王世堅話不吐不快，稱最近地震震出一些怪象，前有財經學者神話郭台銘，地震又有星象、風水專家出來把郭台銘跟地震連在一起，「郭台銘更神！郭台銘還跑到松仁路現場說有裂縫，我看他可能就要看裂縫會不會現出什麼籤詩，是不是有什麼神諭在裡面。」

平秀琳當場吐槽：「世堅你現在說的話都還沒危險的，現在剛剛通過關三年的一個法律。」連王世堅本人也被逗樂，忍笑稱：「上了戰場哪有怕打仗的對不對，當流氓還怕互砍。」而平秀琳也不忘澄清，現在假新聞關三年的法案尚未通過。

(中時電子報)