日前港星許志安被在計程車上激吻港姐黃心穎，雖然當日許就火速開記者會認罪，稱自己是酒醉誤事，但渣男的形象已深植人心。

並不是每個女孩都像鄭秀文那般逆來順受，有道是「惡人自有惡人磨」，《每日頭條》報導這3星座的女人惹不得。

摩羯女

魔羯女是12星座裡的磨人精，她們的磨人虐心的手段可是赫赫有名的。見多識廣的她們，常常早就看穿渣男慣用的手段套路，摩羯女會表面不動聲色的應付，但實際上會讓你死無全屍甚至用強硬的手段讓你不得不改過自新。

水瓶女

聰明又難以捉摸的水瓶女，因為她們的想法不是那麼普通，幾乎沒有什麼老梗套路好用，她們根本就不按牌理出牌，渣男對她們來說可能渣不了，還很可能會被水瓶女虐到身心俱殘，被耍得團團轉。

射手女

射手這種情場高手，肯定會先發制人，如果你想壞她們這種敢愛敢恨又不計後果的性子，可能會先讓你先綠光閃閃，再狠狠踢開。

(中時電子報)