針對日本航空自衛隊最先進的F-35A隱形戰機墜毀事故，日本防衛省再爆驚人內情指出，到今年2月底前，部署在三澤基地的13架F-35A中曾有5架共發生7次因故障而緊急著陸事件。日防衛省也同時更正了先前有關墜毀事故機2次在內總共3次緊急著陸的說法。

據《日經中文網》引述日防衛省消息指出，這些緊急著陸事件都是因為操控系統或燃料系統異常的警報裝置啟動而造成，分別在愛知縣名古屋機場、青森縣三澤基地以及航空自衛隊千歲基地緊急著陸。緊急著陸的F-35A飛行員並未出現受傷情況。因此，在更換零部件等確認安全性之後，這些戰機再次投入飛行。

在此前曾傳出消息稱，已經判明的緊急著陸共3次。首次在日本國內組裝、近期墜毀的事故機曾發生過2次緊急著陸，時間分別為2017年6月和2018年8月，在國內組裝的4號機發生過一次，時間為2018年4月。

報導說，日防衛省此次又公佈了4次未曾公布的緊急著陸情況，分別是2018年7~10月在日本國內組裝的2、3、4號機各出現過1次，今年1月全部在美國製造的另一架戰機也發生過1次。

在日本國內組裝的F-35A戰機，其機體的最後組裝和功能檢測都在愛知縣的三菱重工小牧南工廠實施。

日本防衛相岩屋毅12日曾在例行記者會上説明稱，除了3次故障之外，其他故障並未得到確認。防衛省表示，此前在未切實確認的階段向媒體作出了回答，後來在向部隊確認了情況後才做出更正。

目前日本防衛省還在進行事故機打撈與調查，由於失事海域水深達1500公尺，能否成功回收還難以預料。日本政府官員表示，要調查清楚事故全貌，所需的時間可能以年為單位。如果剩下的12架F-35長期停飛，會導致日本防空戰力下降，日本擔心中國大陸和俄羅斯或許會藉機進行挑釁。

(中時電子報)