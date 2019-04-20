中市西屯區一名男子在租屋處自殺身亡，讓原本值市價500萬元的套房變成凶宅瞬間暴跌。苦主何姓房東不滿告上法院，向連帶保證人求償租約與房價損失300萬元，不過由於租約連帶保證人的兄弟簽名欄是死者親簽，而死者母親也依法拋棄繼承，台中地院判定駁回，可上訴。

死者賴男在106年7月向何姓房東租下西屯區一處大樓套房，簽訂一年租約，但賴卻在租約到期前，在房內輕生死亡被房東發現他死在房間。房東不滿賴男害他500萬套房變凶宅，不但無法順利出租價格腰斬都賣不出去。

聯合報報導，房東表示死者母曾向她允諾，辦完兒子後事會談其賠償事宜，但後來死者母卻避不見面，讓她求償無門，告上法院。而死者兄弟稱，死者當時簽立租約時他根本不知情，也不知道自己的名字會在租約連帶保證人欄上出現。

法官審理時認為，死者母雖然是法定繼承人，但她已依法拋棄繼承。而當時房東委託的劉姓仲介公司協助死者簽約，仲介證稱，簽租約租約連帶保證人是死者自己簽的。因此台中地院判定，何姓房東向死者弟弟賴男求償的300萬元，予以駁回，全案仍可上訴。

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