電影《哥吉拉II怪獸之王》19日推出主海報，只見哥吉拉站在海中央，被直升機、軍艦等人類最尖端的軍事武器包圍，哥吉拉昂首向天空發射經典的「原子吐息」，向世界宣告真正的王者降臨。

導演麥克道格提形容這幅海報是哥吉拉為戰鬥前做最後的準備，在電影中將會出現哥吉拉、摩斯拉、拉頓與其終極宿敵王者基多拉等四大經典怪獸，故事敘述三頭龍王者基多拉從地底的長眠中甦醒，牠召喚所有隱藏在世界各地的巨大怪獸跟著牠一起甦醒，全球陷入山崩地裂的末日景象；長期蟄伏在深海底的哥吉拉也感受到牠的邪惡力量，牠正面迎戰王者基多拉，正當兩大怪獸為地球的霸權而戰時，擅長飛行的拉頓與摩斯拉也出現在天際，牠們是敵是友？而一路追蹤古老神祕生物的「君主組織」這次也將動員所有的軍事力量，這一次，不再只是怪獸爭霸戰，人類也加入戰局，為人類的最後存亡付出一己之力。

電影由麥可道格提執導，主要卡司包括凱爾錢德勒、薇拉法密嘉、米莉芭比布朗、莎莉霍金斯、渡邊謙、章子怡等主演。電影將於5月29日在台上映。

(中時 )