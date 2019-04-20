巨石強森（右）及傑森史塔森必須面對更強大的敵人。（UIP提供）

《玩命關頭》系列獨立的番外篇電影《玩命關頭：特別行動》，18日公布新預告，這次巨石強森及傑森史塔森必須攜手作戰，擊敗一個可能比他們更狠的狠角色，阻止一場生化攻擊。預告上架不到一天，在YouTube就累積近17萬人次點擊。

電影由《死侍2》大衛雷奇執導，在《雷神索爾》系列中演出的伊卓瑞斯艾巴、凡妮莎寇比、海倫米蘭等人演出。電影將於8月2日在台上映。

(中時 )