《玩命關頭》番外篇新預告 日吸17萬人觀看 02:062019/04/20 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 巨石強森（左）及傑森史塔森攜手抗敵。（UIP提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巨石強森（右）及傑森史塔森必須面對更強大的敵人。（UIP提供） 《玩命關頭》系列獨立的番外篇電影《玩命關頭：特別行動》，18日公布新預告，這次巨石強森及傑森史塔森必須攜手作戰，擊敗一個可能比他們更狠的狠角色，阻止一場生化攻擊。預告上架不到一天，在YouTube就累積近17萬人次點擊。 電影由《死侍2》大衛雷奇執導，在《雷神索爾》系列中演出的伊卓瑞斯艾巴、凡妮莎寇比、海倫米蘭等人演出。電影將於8月2日在台上映。 (中時 ) #電影 #預告 #玩命關頭 #演出 #系列 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸5項放寛措施 促港片及從業者進大陸市場 13:242019/04/16 陸打造愛藝之城 吸引全球藝術電影粉絲 04:092019/04/17 影》感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 臺灣電影佳作 北京電影市場展感動推介 12:342019/04/17 蔡英文慰勉空軍 預告台美合作強化戰力 14:242019/04/17 玖壹壹挑戰直播 健志晨勃沒在怕 04:102019/04/18 陸影市進入調整期 Q1票房下滑 04:092019/04/19 世越號五年之後 04:102019/04/19 本周選書 04:102019/04/19 林依晨任北影大使 發話「1天看5部」 15:172019/04/19 娛樂熱門新聞 平秀琳《深喉嚨》又一神吐槽 王世堅當眾笑場！ - 娛樂 黃心穎疑設局許志安 「報復」鄭秀文為搶.... - 娛樂 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 - 娛樂 網讚中肯！他節目坦言：我有點心疼許志安… - 娛樂 鄭秀文為何原諒許志安？網挖舊圖這3字說明一切 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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