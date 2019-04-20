泰隆艾格頓演出艾爾頓強大起大落的人生。（UIP提供）

音樂電影《火箭人》敘述英國國寶級歌手艾爾頓強的傳奇故事，在最新片段中，可以看到飾演艾爾頓強的英國新生代演員泰隆艾格頓穿著白色吊帶牛仔褲和黑底銀色星星的上衣再搭配上獨特白色框眼鏡，邊彈鋼琴邊唱出經典名曲「ROCKETMAN」，這是艾爾頓強第一次在加州洛杉磯知名夜店The Troubadour的舞台正式向觀眾展現他迷人的舞台魅力，也是開啟他在全球知名度的發跡地。泰隆艾格頓表示：「一位藍領階級的小男孩，能成為全球超級巨星真是不可思議，演出這部電影是我職業生涯最大的喜悅。」

艾爾頓強親自參與整部電影的製作，擔任執行製作人的他說：「故事必須盡量忠於現實，我曾陷入谷底，但也曾攀上巔峰，我希望這部電影描述這一切。」導演戴克斯特佛萊契表示，這部電影以魔幻的手法敘述艾爾頓強的人生故事，「因為艾爾頓充本身就充滿了奇思異想，這故事就讓我們呈現出奇幻想像。」電影6月14日在台上映。

(中時 )