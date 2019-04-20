由於「精神領袖」派卓亞（Dustin Pedroia）膝傷復發，另一位二壘手紐涅茲（Eduardo Nunez）也因背傷進入10日傷兵名單，紅襪今天宣布把林子偉從3A拉上大聯盟。相較於本季首次上大聯盟只待3天、代打1次，這次林子偉情勢大好，先發機會很高！

紅襪本周末與光芒進行客場3連戰，林子偉成為先發二壘手的頭號人選，原因無他，紅襪原本能守二壘的人選，幾乎全進了傷兵名單。除了最新的派卓亞、紐涅茲，霍特（Brock Holt）此前也因被2歲兒子抓傷右眼角膜而高掛免戰牌。

舊患不再，林子偉倒是有新的威脅，紅襪也從3A拉上小聯盟評價第1名的新秀M.查維茲（Michael Chavis）。查維茲以打擊受到矚目，本季在3A已有4轟、6打點，也守了5場二壘。

但紅襪官網也指出，查維茲主要的守備位置是一、三壘，才剛開始學習如何守二壘。本周末紅襪把二壘交給查維茲的可能性不高，林子偉目前應是首選。

林子偉在4月6日曾被叫上大聯盟，但對響尾蛇只獲得1次代打機會，就因登錄派卓亞遭到下放。本季他在3A出賽7場，打擊率2成86，揮出3支二壘打並有3次保送。守備方面，他守過5場游擊，二壘與左外野各有1場。

查維茲在2014年首輪選秀被紅襪挑中，2017年開始大放異彩，在1A與2A共敲出31轟。原本外界預期查維茲能在2018年升上大聯盟，他卻被驗出使用類固醇禁藥，遭禁賽75場處分，上季只有9轟、27打點，現在才被開季6勝13敗的紅襪徵調救急。

(中時電子報)