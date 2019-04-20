「江戶川」鰻魚料理在日本已飄香60多年，使用的鰻魚都堅持每日現宰，以求新鮮品質。（何書青攝）

在「江戶川」所品嘗的鰻魚，不會感到醬汁過於厚重而容易膩口。（江戶川提供）

「江戶川套餐」。（江戶川提供）

「鰻魚飯三吃」中，還可嘗到滋味甘甜的鰻魚茶泡飯。（何書青攝）

「江戶川 中山店」店內寬敞舒適，裝潢運用大量木質色系，營造愜意氛圍。（何書青攝）

日本三大私有鐵道之一的近鐵集團首度在台灣開拓餐飲版圖，旗下知名鰻魚料理老店「江戶川」的第1間海外分店就選於台灣，且是在日本文化氛圍濃厚的台北市中山區開設「江戶川 中山店」，並邀來日本的大廚坐鎮，帶來擁60多年歷史的鰻魚傳統美味，而1份鰻魚飯最低250元就有的親民價格，也讓想吃日本道地鰻魚飯又怕大傷荷包饕客能大快朵頤，開幕首日限量300份的鰻魚料理旋即銷售一空。

沾著鹹甜醬汁的鰻魚，被炭火烤得噴香，再配上白飯，鰻魚飯的魅力可說是風靡老少。在日本京都創業至今的「江戶川」鰻魚料理已飄香60多年，京都、大阪、奈良、兵庫、福岡都有分店。最知名的便是先蒸過再燒烤的「鬆軟江戶燒鰻魚」，作法是將鰻魚從背部剖開後，不添加任何調味料直接燒烤，烤完後送入蒸鍋以去除多餘油脂，最後再沾醬烤至金黃色的料理手法。特色是口感鬆軟，油份較少也更健康，不僅深受日本國人喜愛，對許多愛吃日本料理的海外遊客來說也擁高人氣。

在「江戶川」所品嘗的鰻魚，不會感到醬汁過於厚重而容易膩口，包含鰻魚飯、鰻魚飯三吃、套餐等料理所使用的鰻魚，都堅持當天宰殺、料理，因此即便醬汁口味不用太重，也能有鮮甜口感。其中，「鰻魚飯三吃」是人氣首推料理，一次就能吃到鰻魚的3種風味而成為不敗的明星商品。第1吃是細嘗原味，第2吃可以拌入附上的配菜，第3吃則是倒入以茶和高湯獨家配方調製的「吸茶」，所製成的茶泡飯，不同的迷人滋味輪番上陣，令人忍不住一口接一口。

「江戶川 中山店」店內裝潢運用大量木質色系，營造愜意氛圍，店內人員則以日式服務方式待客。全店分為1、2樓。1樓為一般用餐座位，特別的是2樓設計出需預訂的會席料理包廂區，可容納24至30位賓客，饕客可在此品嘗整套精緻的日式鰻魚會席料理，飲品更能無限暢飲。

盼成為台灣最大規模的鰻魚料理連鎖店，「江戶川」預期將於1年內增加台中、高雄2家分店，更計畫將在5年內於台灣展店10間。此外，為歡慶台灣首店開幕，「江戶川 中山店」也在即日起至30日推出出示餐廳發放的優惠券，就能享指定鰻魚飯料理9折的優惠。

(中時 )