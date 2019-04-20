阿龐最近曝光量大增。（盧禕祺攝）

阿龐可愛諧星形象受觀眾歡迎。（盧禕祺攝）

阿龐最近曝光量大增。（盧禕祺攝）

阿龐在華視金選劇場《我的阿北同學》飾演男主角宋少卿的老友兼債主。（華視）

龐雍之（阿龐）當年因主演《新兵日記》爆紅，4年前意外發現得了淋巴癌1期，被迫停工一年專心休養，近期他積極復出，除了正在拍攝八點檔《生生世世》，他客串演出的華視金選劇場《我的阿北同學》明（21日）晚間也將首播。阿龐笑說，去年12月和宋少卿一起演出《我的阿北同學》時，他的體重還在人生巔峰的96公斤，現在已瘦到85公斤，「要再繼續瘦啦，這樣之後的工作會比較好找！」

阿龐演藝事業全盛時期，手上同時主持兩個節目、軋3部on檔戲，且其中兩部是八點檔，過著爆紅也爆肝的生活，「當時經常早上6點半搭第一班高鐵南下拍《新兵日記之特戰英雄》，下午3點半劇組又送我去搭高鐵回台北，先到台視拍《姊妹》，晚上再去汐止拍民視《父與子》，另外還要主持兩個節目。那時幾乎完全沒有睡覺時間，常拍戲拍到睡著。這樣的生活，足足過了8個月」。

回憶那段過程，阿龐坦言自己「太愚蠢」，「因為一輩子沒紅過一次，心想賺錢機會終於來了，所以不想放過任何機會，工作來了都接，而且也不能不接。當時民視對我有恩，《姊妹》又是自己經紀公司的戲，兩邊都是我的老闆。當下只是覺得身體累，不會管自己做得開不開心」沒想到，累積下來就生病了」。

走過那一遭，他最大的體會是：「不要覺得自己操不壞，該休息就休息！」生病後，他除了保持作息正常、早睡早起，生活其他方面秉持著「開心就好」的原則，對自己沒有很大限制，所以之前才會毫無節制地把自己吃胖到96公斤。現在雖然為了八點檔的角色需求需節食瘦身，但一周仍給自己一天「想吃啥就吃啥」的放縱爽日。

阿龐當年生病後不久，女友也情變，之後一直維持單身至今。他坦言病後復工重返演藝圈初期，工作不是那麼順，覺得心裡不舒服時，卻沒有人可以說說話，那時確實曾萌生如果有一段穩定的感情、有自己的家庭也滿好的想法，朋友也會積極幫他介紹，但都沒到正式交往的男女朋友程度。現在工作一多，他又覺得好險沒交女友，否則也沒時間約會。

他多年好友林心如，如今也和霍建華結婚還有了女兒「小海豚」，阿龐透露小海豚一看到他就會叫「章魚叔叔」，因為她小時候聽兒歌，他就在旁跳章魚舞，逗得小海豚「ㄎㄎㄎ 」笑，從此他就成了小海豚的章魚叔叔。看到好友家庭生活幸福美滿，女兒又這樣可愛，自己也會想生一個嗎？阿龐大笑說：「那是小海豚的父母顏值很高好嗎！我生的就不知道會長怎樣了，恐怕沒那麼水噢！如果是男生就算了，萬一是女兒，會對不起她一輩子啦！」

華視金選劇場《我的阿北同學》由烏奴奴導演執導，宋少卿、曾子益、詹宛儒、阿龐、葛丞、白欣平、常心屏、藍葦華、黃采儀聯合演出。本劇故事描寫一位在菜市場賣雞肉的阿北(阿伯)，竟然考上了台灣NO.1的大學，努力奮發向上就為了與教授兒子相認，展開了一場大學的冒險旅程。《我的阿北同學》於華視主頻4月21日週日晚間9點30分全台首播，4月27日週六下午3點重播。

(中時 )