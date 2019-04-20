全台鐵道藝術網絡推動至今19年，雖成就不少傳奇、但也面臨不少困境，除台中20號倉庫有轉型疑慮外，枋寮鐵道藝術村的空屋率更達6成。（謝佳潾攝）

全台鐵道藝術網絡推動至今19年，雖成就不少傳奇、但也面臨不少困境，除台中20號倉庫有轉型疑慮外，枋寮鐵道藝術村的空屋率更達6成。（謝佳潾攝）

全台鐵道藝術網絡推動至今19年，雖成就不少傳奇、但也面臨不少困境，自台東鐵花村改由觀光局接手後，目前僅剩新竹、台中、嘉義、枋寮等4站，而除台中20號倉庫有轉型疑慮外，枋寮鐵道藝術村的空屋率更達6成，遊客看了納悶駐村藝術家也苦悶，期盼公部門能召開研討會來正視、解決問題。

據了解，枋寮鐵道藝術村是在2000年時由一群藝術家先玩起來的，6年後再由屏縣府文化處接管，當時不僅在地方掀起討論，也讓鐵道藝術網絡正式延伸到國際之南，20間由舊宿舍改置成的駐村點，不僅有各種藝術家全進駐，還有不少遊客慕名而來。

然而，好景不常，約5年前在「新鮮感」過後，疑因管理與經營上了無新意，漸漸導致遊客減少、藝術家出走，駐村藝術家從巔峰期的20位名額全滿到今日僅剩8人；有藝術家回憶道，全盛期時若有4間空屋釋出，約有10多人會爭取，但現在已是今非昔比。

如今，枋寮鐵道藝術村的空屋率達6成，駐村藝術家不免反覆思索問題所在，從而發現這並非僅是枋寮站的問題，而是全台鐵道藝術網絡的問題，如台中站因鐵路高架化後，鐵道原味盡失，20號倉庫正面臨轉型窘境，而轉型成功的台東鐵花村未來效益如何，大家仍在觀望。

有藝術家指出，維繫鐵道藝術並非是藝術家的責任，在還是文建會的時代就曾開過研討會，讓公、私部門一起討論如何將餅做大，而今時空背景又已改變，期盼公部門能再召開會議，藉此正視目前鐵道藝術遇到的困難並解決它。

(中時 )