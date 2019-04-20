玄彬關心花蓮地震，希望災害儘速復原。（粘耿豪攝）

韓國男神玄彬19日傍晚來台，睽違6年來台行程仍風塵僕僕，抵桃園機場由VIP通關，短短數小時後他已西裝筆挺、精神奕奕出現在記者會場與台灣媒體見面，暢談近作《阿爾罕布拉宮的回憶》等作品拍攝點滴。

儘管行程匆忙，他維持一貫溫緩氣質，從容回答每個問題，不時露出羞澀笑容，應對謙和親切，令現場媒體留下深刻印象。

一開頭他便提到前日花蓮地震，當下聽到消息他十分擔心，「希望這樣的心意可以帶給大家一些安慰，希望災害能很快復原。」為遵守6年前跟粉絲的約定來台，準備在20日的見面會與粉絲能一同創造美好回憶。

時隔6年再舉行見面會是否感到緊張？他笑說：「與其說緊張，我心裡充滿期待和悸動。」提到近作《阿爾罕布拉宮的回憶》，他回想「開頭的廣場片段讓我印象最深刻，一個畫面就有可能花費了三、四天的時間，不管是攝影、導演都用盡心力。」

該劇動作戲多，他在住宿處做些基本鍛鍊維持體力，還得利用深夜空檔研讀腳本，頗為辛苦，而心情不好時，他會藉著運動流汗來排解壓力。

有記者問「這裡絕對不能受傷的部位」是何處，他不禁笑了出來，「挫傷、跌打損傷都是很常見的，像是在拍攝《屍落之城》時連指甲都曾剝落，都須小心。」有記者問到他覺得自己哪個身體部位特別有魅力，他先是一笑，認真思考後回答：「沒有特別認為自己哪個部位特別有魅力」。

另有記者問到近期戲劇演出中，他認為哪個角色和自己相似？他說：「我跟以前沒有很大的差別，每個角色多少都會跟我自身有些多或少的重疊之處。」他在《阿》劇中的角色十分有責任感，「這一點應該與我自己相似。」至於接下來的演出計畫，他表示正在安排階段。

玄彬20日晚間將在台大體育館3樓舉辦粉絲見面會，現場可購票。

(時報周刊)